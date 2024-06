Un pericoloso incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 25 giugno, lungo la Tangenziale Est di Milano. Secondo le prime informazioni che arrivano, pare che nello scontro siano state coinvolte quattro automobili. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale: non sono, però, in pericolo di vita.

Milano, incidente in Tangenziale Est: lo scontro

La mattinata non si è aperta nel migliore dei modi sulle strade italiane e in particolare nel milanese, dove un grosso incidente ha bloccato per lungo tempo la Tangenziale Est. La colpa è stata di un grosso sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, avvenuto nel tratto tra l’uscita 10 Palmanova Cascina Gobba e l’uscita 8/8a Sp 103 Segrate Lambrate. Erano circa le ore 6 quando, per cause ancora da accertare, si è verificato questo tamponamento che ha bloccato la tangenziale causando 9 chilometri di code.

Milano, incidente in Tangenziale Est: due feriti

Sul posto, il 118 ha inviato tre mezzi tra ambulanze e automedica. Secondo quanto appreso, pare che i feriti nello scontro siano stati due: un uomo di 31 anni e un altro di 55 anni. Entrambi, fortunatamente, non sono in pericolo di vita.