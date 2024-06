Due anziani sono stati trovati morti in due diversi corsi d’acqua della provincia di Milano: oggi lunedì 24 giugno

Due anziani sono stati trovati morti nella giornata di oggi, lunedì 24 giugno, a Milano: si tratta di un uomo di circa 70 anni, trovato cadavere a Binasco, e di una donna 76enne, lungo il fiume Adda a Trezzo.

I due ritrovamenti a Milano

Entrambi i corpi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco a seguito di alcune segnalazioni da parte di alcuni passanti: il cadavere dell’anziano è stato rinvenuto questa mattina intorno alle 10.30, a Binasco, nel Naviglio Pavese, quello della donna attorno alle 13.30, in via Alzaia, nel fiume Adda, sotto il ponte dell’autostrada A4.

Al momento non risultano esserci correlazioni tra i due ritrovamenti, né si conosco le cause delle morti: è giallo, proseguono le indagini in queste ore dopo il ritrovamento.

Le indagini dopo il ritrovamento dei corpi

Per chiarire la dinamica di quanto accaduto e le cause delle due morti, sono arrivati sul posto i carabinieri del comando locale, mentre ai Vigili del Fuoco è stato affidato il compito di recuperare i corpi.

La Procura di Pavia ha disposto l’autopsia sui due anziani per fare luce sulle cause del decesso. Dalle prime indagini effettuate non sarebbero stati evidenziati segni di violenza. Tuttavia, al momento tutte le ipotesi sono aperte.