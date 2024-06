Ancora un incidente mortale sul lavoro in Liguria: perde la vita l'operaio, Giovanni Guarascio, a Fiumaretta

Tragedia in una frazione di Ameglia, Fiumaretta, dove un uomo è morto sul lavoro: è stato colpito da un pezzo di una gru che si è staccato durante le operazioni di spostamento di alcune imbarcazioni.

La dinamica dell’incidente

Da una prima ricostruzione, il 69enne Giovanni Guarascio, dipendente della manutenzione navale CD Nautica, azienda che si occupa di rimessaggio e manutenzione delle imbarcazioni da diporto, è rimasto schiacciato dallo stabilizzatore di una gru che si è staccato mentre stava alzando una barca.

Sul posto è intervenuto il 118, con automedica e ambulanza, il lavoratore è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Le lesioni provocate dal colpo non hanno lasciato scampo all’operaio che è morto poco dopo.

Sull’episodio indaga il nucleo Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Asl5.

La protesta dei sindacati

I sindacati, Cgil, Cisl e Uil, non ci stanno all’ennesimo incidente sul lavoro, l’ennesima morte, una strage che in Italia non si arresta:

“Situazione gravissima che non può più continuare, attendiamo una puntuale ricostruzione dei fatti, ma diciamo per l’ennesima volta che servono più controlli nelle imprese“.

Viene sottolineata, ancora una volta, l’importanza di potenziare i dispositivi di sicurezza a tutti i livelli, implementando le campagne di prevenzione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro.