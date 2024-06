Sembra non fermarsi mai la terribile scia di incidenti sul lavoro. Dopo il terribile caso di Satnam Singh, il bracciante morto a Latina dopo che il macchinario con cui stava lavorando gli ha strappato un arto, la lista di morti e feriti per incidenti sul lavoro continua a salire. L’ultimo caso questa mattina, nel cagliaritano, dove un operaio di 47 anni è precipitato da tre metri d’altezza.

Incidente sul lavoro a Macchiareddu: operaio cade da tre metri, è ferito

È avvenuto a Macchiareddu, in località Assemini, l’ennesimo incidente sul lavoro. La vicenda si è svolta questa mattina in un capannone che si trova nella zona industriale situata nel cagliaritano. La vittima, un operaio di 47 anni, è precipitato da un’altezza di oltre tre metri, riportando delle ferite in seguito alla caduta. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu.

Operaio caduto da tre metri a Macchiareddu: cos’è successo

Non sono ancora certe le dinamiche che hanno portato, questa mattina, un operaio 47enne a precipitare da un’altezza di oltre tre metri mentre stava lavorando in un capannone di Assemini, nel cagliaritano. I colleghi di lavoro che si sono resi conto di quanto accaduto sono riusciti a lanciare tempestivamente l’allarme, cosa che ha permesso l’intervento in loco di un’ambulanza del 118.

In seguito è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso che ha poi portato l’uomo all’ospedale di Brotzu, dove è entrato in codice rosso e dove sono state trattate le sue ferite, che non lo renderebbero in pericolo di vita. Sono al momento in corso accertamenti sull’accaduto da parte degli ispettori tecnici dello Spresal.

