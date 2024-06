Fano, marito e moglie morti in casa: indagine per duplice omicidio

Fano, marito e moglie morti in casa: indagine per duplice omicidio

I due coniugi di Fano, marito e moglie, di cui al momento non è stata resa nota l’identità, sono stati trovati morti in casa: ora le indagini sono in corso. Si sospetta duplice omicidio

Nella giornata del 24 giugno a Fano (Pesaro Urbino) sono stati trovati morti due coniugi in una casa, presumibilmente vittime di un duplice omicidio.

Fano, marito e moglie morti in casa: indagine per duplice omicidio

Le vittime, un uomo di 75 anni e sua moglie di 70, sono state scoperte questa mattina intorno alle 7:30. Il figlio, che vive nell’appartamento sopra il loro, ha dato l’allarme, attualmente, è sotto interrogatorio e ha negato qualsiasi coinvolgimento nel crimine.

I coniugi vivevano in un appartamento situato in una zona residenziale della città, i vigili del fuoco sono intervenuti per aprire la porta, e successivamente la polizia ha confermato il decesso delle vittime, ora sono in corso le indagini.

Marito e moglie morti in casa a Fano: indagini in corso

La Scientifica sta effettuando i dovuti rilievi, mentre la Squadra Mobile della Questura di Pesaro e il Commissariato di Fano hanno avviato le indagini.

Secondo le prime informazioni trapelate, nella casa sembra essersi verificata una lotta durante la quale l’uomo anziano ha tentato di difendersi prima di essere ucciso con un oggetto contundente, mentre sua moglie è stata soffocata, forse per strangolamento. Il capo della procura Maria Letizia Fucci è sul posto per coordinare le attività investigative, che includono anche l’ascolto dei residenti del palazzo dove è avvenuto il tragico evento.