Un aereo ultraleggero è precipitato, nella serata di lunedì, nella zona tra San Mariano di Corciano e Solomeo, in provincia di Perugia. Due uomini, di 41 e 56 anni, sono morti nell’incidente. La procura della Repubblica di Perugia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Perugia, ultraleggero cade: morti due uomini

L’aereo era decollato da un’aviosuperficie in località Montemolino, non distante dal punto dell’incidente. Nei pressi del terreno coltivato, in cui il velivolo è caduto, stavano giocando alcuni ragazzi che, vista la tragedia, hanno dato l’allarme. Le vittime sono due uomini di 56 e 41 anni: si tratta di Massimiliano Mancini, proprietario dell’aereo, e Francesco Conostabile Della Staffa, entrambi erano imprenditori della zona. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze di polizia. Per i due uomini però non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorritori erano già senza vita.

Aereo caduto: si indaga per capire le cause

Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Perugia: l’ipotesi più probabile è che ci sia stato un guasto al velivolo subito dopo il decollo.

