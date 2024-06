Meteo, l'estate in ritardo per colpa della 'goccia fredda' dall'Irlanda: cos'...

Quando arriva l’estate? Le regioni del Nord in questi giorni si stanno facendo questa domanda, visto che il maltempo non accenna a finire. Sembra essere colpa della “goccia fredda” dall’Irlanda.

Meteo, ‘goccia fredda’ dall’Irlanda in Italia: perché l’estate è in ritardo

Cieli nuvolosi, pioggia, temporali e grandinate, con temperature sotto la media stagionali, frane, strade allagate e fiumi a rischio. Tutto questo è ciò che sta accadendo in diverse zone del Nord e del Centro Italia in questi giorni, nonostante sia iniziata l’estate. Cosa sta succedendo? Il Corriere lo ha chiesto a Lorenzo Tredici, meteorologo de IlMeteo.it, per capire per quale motivo l’estate non arriva al Nord. “L’estate è in ritardo, ma solo al Nord perché al Sud fa caldo da almeno dieci giorni e lo farà anche per le prossime settimane” ha dichiarato, spiegando che l’Italia al momento è divisa in due e che probabilmente lo sarà fino a metà luglio.

“Tra sabato e domenica sull’Italia settentrionale è arrivato un ciclone colmo di aria polare direttamente dall’Irlanda ed è rimasto bloccato tra la Corsica e la Liguria portando forte maltempo già domenica, 23 giugno” ha aggiunto Lorenzo Tredici, spiegando che il ciclone in questione, chiamato “goccia fredda” è un ciclone con l’aria polare in quota, responsabile del maltempo di questi giorni. “La goccia fredda è forte solo in quota e non al suolo” ha sottolineato.

Maltempo al Nord: quanto dura e quando arriva l’estate

Il maltempo al Nord durerà sicuramente fino alla giornata di oggi anche nel Centro Italia, come ha sottolineato l’esperto. “Il ciclone si sposterà verso i Balcani: le piogge dureranno fino alla mattina poi, nel corso della giornata, si sposteranno verso Triveneto e fascia adriatica. Giovedì tornerà il sole” ha aggiunto, sottolineando che al Nord sabato arriverà una nuova perturbazione molto forte. Tredici ha ricordato l’estate del 2004, anche quella abbastanza fredda e anomala. “Le stagioni estive più instabili e fresche a livello italiano sono state quelle del 1992 e del 2004” ha sottolineato.