Dramma a Parma, dove nella serata del 25 giugno le autorità hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di Bruno Uccelli, 85enne residente nella città dell’Emilia-Romagna, uno dei luoghi più colpiti dal maltempo in queste ultime settimane. Bruno è stato travolto dalla piena del torrente Termina e per lui non c’è stato nulla da fare.

Maltempo a Parma: morto Bruno Uccelli

Secondo le informazioni raccolte, sembra che Bruno, al momento della tragedia, si trovasse sulla sponda del torrente Termina, nei pressi della zona Stombellini di Valtermina, all’altezza del suo salumificio. Ad un tratto, la terra gli è mancata sotto ai piedi. Il Termina ha esondato e le acque hanno trascinato via l’85enne, che nulla ha potuto fare per contrastare la corrente. Bruno ha anche provato ad aggrapparsi ad un tronco, ma le forze non gli sono bastate ed è stato inghiottito dall’acqua e dal fango.

Maltempo a Parma: la situazione

Nel frattempo, la situazione maltempo nel Centro-Nord Italia sembra essere in leggero miglioramento. Per la giornata di oggi, mercoledì 26 giugno, non sono previsti in Emilia fenomeni meteo significativi. Si prospetta, però, un’altra giornata all’insegna di temporali sparsi.