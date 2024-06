Il nipote 17enne della donna trovata morta a Firenze ah confessato l’omicidio. Il giovane era sospettato.

Donna trovata morta a Firenze: confessa il nipote 17enne

Il 17enne in stato di fermo a Firenze per la morte della nonna, infermiera peruviana di 65 anni trovata senza vita nel suo appartamento nel quartiere di Careggi, ha confessato. Il ragazzo era sospettato di omicidio volontario e, dopo essere stato ascoltato in questura per più di un’ora nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 giugno, avrebbe confessato di aver ucciso sua nonna strangolandola.

17enne confessa l’omicidio della nonna: il movente

Era stato proprio il 17enne a dare l’allarme, avvisando un vicino e spiegando di aver trovato un uomo nella casa in cui viveva con la nonna, con cui avrebbe avuto una colluttazione. Per questo il ragazzo, dopo l’arrivo dei soccorsi, era stato portato al pronto soccorso. In seguito è stato portato in questura per essere sentito dalla polizia.

Durante l’interrogatorio avrebbe ammesso di aver agito a causa di continui dissidi con la nonna, con cui il giovane viveva da quando era arrivato a Firenze. Secondo il racconto del ragazzo, la vittima voleva che lui iniziasse a lavorare. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe strangolato a mani nude la nonna. I lividi sul volto del ragazzo dimostrano che la donna ha cercato di difendersi.