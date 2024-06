È un sospetto caso di omicidio, forse per strangolamento, quello su cui stanno lavorando in queste ore i carabinieri della città di Firenze. Il corpo della vittima, un’infermiera peruviana di nome Maria Teresa Flore Chavez, è stato ritrovato dal nipote nell’abitazione della donna.

Donna trovata morta in casa a Firenze: le indagini dei carabinieri

La 65enne Maria Teresa Flore Chavez è morta nella sua abitazione di via Niccolò da Tolentino, in zona Careggi. Il giovane nipote dalla donna ha ritrovato il suo corpo privo di vita e ha immediatamente allertato le autorità, ma ormai per la peruviana non c’era più nulla da fare. Gli agenti dell’Arma, arrivati sul posto qualche minuto dopo la segnalazione, non hanno potuto fare altro se non costatare l’avvenuto decesso e avviare le consuete indagini.

Secondo quanto si apprende, poi, pare che sul corpo della donna fossero presenti evidenti segni di violenza. In particolare, la zona interessata sembrerebbe essere quella della gola: ecco perché gli agenti credono che si tratti di un omicidio avvenuto per strangolamento.