Maltempo in Lombardia: grandine devasta Vigevano

Maltempo in Lombardia: grandine devasta Vigevano

In Lombardia si sta abbattendo il maltempo. In particolare, Vigevano è stata colpita da una violenta grandinata che ha creato molti danni.

La Lombardia è nella morsa del maltempo, in particolare, nella giornata del 21 giugno si è abbattuta una violenta grandinata a Vigevano. Diversi i danni anche a Milano per un forte nubifragio.

Maltempo in Lombardia

L’Italia è un po’ divisa in due in questo momento, con maltempo diffuso al nord e tempo mite al centro – sud, a tratti anche particolarmente afoso.

Al nord, la situazione è particolarmente critica in Lombardia, dove ci sono stati episodi di pioggia molto intensi, che si sono estesi anche al confine con il Veneto, in particolare nel Veronese.

Ma la situazione peggiore si è verificata di certo a Vigevano.

La grandine a Vigevano: la situazione peggiore in Lombardia

A Vigevano, la grandine di 4-5 centimetri ha provocato diversi danni a vetture e abitazioni.

Ci sono diverse immagini che circolano in rete, in merito a quanto accaduto.

Maltempo in Lombardia: la situazione a Milano

Anche Milano è in difficoltà per il maltempo. Un nubifragio con forti raffiche di vento si è abbattuto nella serata di venerdì 21 giugno nelle zone nord ed est della città.

Sono caduti 20 millimetri di pioggia ma anche alberi, rami, cornicioni e tettoie, fortunatamente senza alcun ferito.

Il luogo più colpito della metropoli è stato il piazzale del Cimitero monumentale, con lo stop della linea tramviaria per la caduta di un albero in via Luigi Nono.

Danni anche al Parco Sempione e in zona Triennale. I vigili del fuoco sono a lavoro in diversi interventi, circa una sessantina, secondo quanto riferito dal Comando provinciale.