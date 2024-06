Lombardia, allerta meteo prevista per il 21 giugno: le altre Regioni coinvolte

Lombardia, allerta meteo prevista per il 21 giugno: le altre Regioni coinvolte

La Regione Lombardia ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione per il 21 giugno: forte rischio temporali

In arrivo allerta meteo al Nord con temporali: il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le Regioni coinvolte

Una seccatura atlantica ha fatto il suo ingresso nel pomeriggio di oggi, portando aria fredda ed umida. Tuttavia, i temporali previsti nella giornata di domani, 21 giugno, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche, per tale motivo è stato emanata una nuova allerta meteo in Lombardia; in estensione a Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Allerta arancione sui settori della Lombardia; allerta gialla in Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e settori di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

In attesa del nuovo bollettino di aggiornamento, previsto alle 13 di domani, per motivi di sicurezza la Provincia di Brescia ha disposto, dalle 12 di domani, la chiusura della Sp 88 a Paspardo e della Sp 55 a Pertica Bassa.

Maltempo previsto il 21 giugno

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Nuvole al Nord anche se non mancheranno temporanee schiarite, specie al Nord-Est e nelle regioni centrali. Mentre, nelle restanti Regioni prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, caldo intenso al Sud, si raggiungeranno picchi fino a 40 gradi.