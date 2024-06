Nel giorno del solstizio d'estate il clima sarà rovente. Sono attesi picchi di 43°C in alcune regioni.

Nel giorno del solstizio d’estate, 20 giugno 2024, il clima inizierà ad essere rovente in alcune regioni, con picchi di 43°C. Arriva il caldo afoso dell’estate.

Meteo, solstizio d’estate: attesi picchi di 43°C

Nella giornata di oggi, 20 giugno, inizia ufficialmente l’estate. Non solo perché è il solstizio d’estate, ma anche perché le temperature saranno davvero roventi. Andrea Garbinato, responsabile della redazione de iLMeteo.it, ha confermato un inizio estate decisamente rovente. Durante il solstizio si registrerà il giorno più lungo dell’anno, con circa 15 ore e 15 minuti di luce, che, insieme all’anticiclone Minosse, causeranno temperature africane, con picchi di 43°C al Centro-Sud e tanta afa al Nord.

Attesi picchi di 43°C in Campania, tra Napoli e Salerno, di 41°C in Puglia, soprattutto nel tarantino, di 40°C a Terni, 39°C a Roma e 38°C a Firenze. Non mancheranno i temporali a Nord-Ovest, abbinati ad un clima afoso.

Meteo: temperature alte e temporali

Nella giornata di venerdì 21 giugno il caldo colpirà soprattutto il Sud, in particolare Puglia, Campania e Sicilia, con 41°C a Taranto, Benevento, Caserta e Foggia, e 39-40°C tra Siracusa e Caltanissetta. Farà molto caldo anche a Roma, mentre al Nord ci saranno rovesci e temporali.

Nel weekend cambierà tutto, perché aria più fresca di origine nord europea sconfiggerà Minosse. Saranno previsti acquazzoni, soprattutto a partire da domenica, con un calo graduale delle temperature. L’ultima settimana di giugno sarà decisamente movimentata, con sole al mattino e temporali nel pomeriggio, soprattutto al Centro-Nord.