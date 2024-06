Meteo, arriva l'anticiclone Minosse in Italia: temperature sopra i 40 gradi

Meteo, arriva l'anticiclone Minosse in Italia: temperature sopra i 40 gradi

L’anticiclone Minosse sta per arrivare in Italia, portando un caldo anomalo e facendo iniziare l'estate con temperature altissime.

Dal 17 giugno arriva l’anticiclone africano Minosse in Italia, facendo iniziare l’estate con temperature molto alte. Il caldo coinvolgerà soprattutto diverse città italiane.

Meteo, l’anticiclone Minosse scalda l’inizio dell’estate: temperature sopra i 40 gradi

Dal 17 giugno arriva su tutte l’Italia l’anticiclone africano Minosse, che farà salire le temperature sulla Penisola, con picchi anche superiori ai 40 gradi. Sarà una settimana estiva, ad eccezione del Veneto, che farà i conti con qualche residuo di maltempo. Il caldo coinvolgerà tutta l’Italia, comprese le regioni settentrionali che finalmente vedranno il sole.

Ci sarà un aumento delle temperature, con valori di 8-10 gradi oltre le medie del periodo. I giorni più caldi della settimana saranno probabilmente mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. In Puglia, Sardegna e Sicilia le temperature arriveranno a 42 gradi.

Meteo, quali saranno le città più calde?

Nella giornata di oggi, 17 giugno, si prevedono picchi di 35 gradi in Puglia e Sicilia, 33 gradi in Campania e Basilicata, con temperature che si alzeranno anche al Centro-Nord. Martedì 18 giugno le massime saranno 38 gradi in Sicilia e Sardegna, 36 gradi a Benevento e Foggia, 34 gradi a Roma, Firenze e Frosinone. Molto caldo anche sulle pianure del Nord, con temperature fino a 35-36 gradi.

Nel weekend di sabato 22 e domenica 23 giugno potrebbe arrivare una nuova perturbazione, con un po’ di piogge al Nord. Bisogna, però, sottolineare che mancano ancora diversi giorni, per cui queste previsioni potrebbero cambiare.