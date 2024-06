Negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, le temperature si stanno alzando sempre di più e le estati si stanno facendo sempre più torride. Secondo le previsioni l’estate 2024 non sarà diversa.

L’allerta meteo

Stando alle ultime previsioni ci stiamo avviando verso un’altra estate rovente durante la quale non sarà facile proteggersi dal caldo torrido. Le proiezioni per l’estate 2024 prevedono infatti un innalzamento delle temperature di un grado sopra la media stagionale in tutta Europa, Italia compresa, già a partire da questo mese di giugno.

Nello specifico, le temperature nel bacino del Mediterraneo aumenteranno di 2 gradi rispetto agli anni passati, dal momento che in questa zona si abbatterà l’anticiclone africano. Sono infatti le masse d’aria che provengono dal Nord Africa a provocare queste ondate di caldo rovente.

Le regioni più calde

Nei mesi di lugli e agosto si prevedono in tutta Italia temperature ben superiori ai 40 gradi, con picchi che sfioreranno i 50 grandi in alcune regioni. In Sicilia e in Sardegna le temperature massime raggiungeranno anche i 48 gradi. A Roma invece verrà battuto il picco di 43 gradi raggiunto l’anno scorso.