Torino, maxi operazione contro 'ndrangheta: arrestato 'il re dei Mercatini di Natale'

Dall’alba della giornata odierna, il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato (SISCO) ha dato il via a un’ampia operazione volta a contrastare l’infiltrazione della ‘ndrangheta negli appalti del comune di Torino, in particolare quelli relativi alla manifestazione Cioccolatò e ai Mercatini di Natale.

In manette otto persone

Otto individui sono stati arrestati dalle forze dell’ordine, tra cui spiccano i nomi di Giacomo Lo Surdo, precedentemente noto come capo del gruppo ultras della Juventus denominato “Arditi”, e l’imprenditore Francesco Ferrara, conosciuto come il “re dei mercatini di Natale” e del cibo da strada. Le accuse a loro carico includono estorsione, sequestro di persona, violenza privata, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, e lesioni personali. Queste accuse sono aggravate dall’impiego di metodi mafiosi. Giacomo Lo Surdo è identificato come un membro della ‘ndrangheta crotonese con base a Torino. Gli arrestati sono stati trasferiti nel carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino in attesa di processo.

Operazione contro ‘ndrangheta, l’indagine

L’indagine, avviata nel 2017, ha rivelato un intricato schema di società fittizie collegate alla “Buongiorno Italia”, azienda fondata da Ferrara, utilizzate per partecipare agli appalti comunali. Si è scoperto che Ferrara, con il presunto sostegno di esponenti della criminalità organizzata, avrebbe esercitato forti pressioni e intimidazioni sui suoi collaboratori, anche con minacce e atti di violenza fisica estrema. In uno dei casi più gravi, un ex collaboratore è stato sequestrato e picchiato violentemente dopo aver richiesto il pagamento di provvigioni tramite azione legale.