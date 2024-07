Caldo estremo in Italia: oggi e domani bollino rosso in 11 città

Nella giornata di oggi 13 luglio e domani 14 luglio previsto caldo estremo da bollino rosso in 11 città: ecco quali sono

A causa del cambiamento climatico, anno dopo anno, le temperature diventano sempre più alte e le estati sempre più torride. L’allerta caldo estremo colpirà gran parte dell’Italia al Centro-Sud tra oggi sabato 13 luglio e domani domenica 14 luglio.

Le città da bollino rosso per caldo estremo

Oggi e domani saranno 11 le città con allerta 3, la più elevata che indica “condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Secondo il bollettino rosso, sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città più colpite dall’ondata di calore saranno le seguenti:

Ancona;

Bologna;

Campobasso;

Firenze;

Frosinone;

Latina;

Perugia;

Pescara;

Rieti;

Roma;

Viterbo.

Domenica da bollino arancione invece a Bari, mentre è giallo in nove altre città: Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona.

Caldo estremo al Centro-Sud e temporali al Nord

Mentre il Centro-Sud cerca riparo dalle alte temperature, il Nord deve fare i conti con il maltempo caratterizzati da temporali e forte grandinate.

Oggi, infatti, è allerta maltempo arancione in Lombardia per il rischio di temporali e gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige.

Previsioni oggi e domani in Italia

La perturbazione atlantica ha causato un peggioramento meteo al Nord, con piogge e temporali di alta intensità oggi sabato 13 luglio. Nel frattempo al Centro-Sud prosegue indisturbato l’anticiclone africano con stabilità atmosferica e temperature superiori alla norma: massime previste tra 34 e 38°C, con notti molto umide.

Un nuovo picco di caldo è previsto poi su quasi tutta Italia tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio.