Saranno giornate di caldo intenso e afa in Italia, a causa della presenza dell'anticiclone africano.

L’Italia sta andando incontro a giornate di caldo infernale, a causa della presenza dell’anticiclone africano. Le temperature raggiungeranno picchi di oltre 40 gradi.

Previsioni meteo, 10 giorni con l’anticiclone africano: temperature fino a 40 gradi

Saranno giornate infernali, con caldo intenso e afa, quelle che dovrà presto affrontare il nostro Paese. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, ha confermato l’espansione della bolla d’aria africana già dalle prossime ore. Il culmine dell’ondata di calore è atteso entro sabato 13 luglio, ma anche nei giorni successivi le temperature saranno molto alte. Il caldo maggiore si registrerà in Sardegna e in Sicilia, con picchi di 42 e 43 gradi, ma anche nella parte del Sud e del Centro Italia ci saranno temperature intorno ai 38 e 39 gradi. Questo anticiclone africano colpirà anche il Nord, con 36-37 gradi a Bologna e Ferrara e 33 gradi a Milano, con un alto tasso di umidità. Le temperature notturne saranno molto alte, al di sopra dei 20 gradi.

Caldo intenso e afa su tutta Italia

Per quanto riguarda i prossimi giorni, l’anticiclone africano dominerà su tutta Italia. I valori di temperatura percepita saranno molto elevati, tenendo anche conto dell’alta umidità. In queste condizioni il sudore evapora più lentamente dalla pelle, riducendo l’effetto di raffreddamento naturale del corpo e andando ad aumentare il disagio fisico. Per questo è importante prepararsi e seguire qualche consiglio. I ventilatori e i condizionatori dovranno essere pronti all’uso, bisognerà bere almeno due litri di acqua al giorno, stare lontani dal sole tra le 11 e le 18 e fare pasti leggeri e freschi.