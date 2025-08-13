Lutto in Rai, è morta a soli 62 anni Federica Marchetti, regista del Centro di Produzione Rai di Napoli: era malata da tempo.

Lutto in Rai, morta Federica Marchetti: aveva 62 anni

Federica Marchetti, regista del Centro di Produzione Rai di Napoli, è morta a soli 62 anni. Federica lottava da anni contro il cancro, lascia due figlie, Beatrice e Lorenza.

I funerali si terranno domani mattina, giovedì 14 di agosto, alle ore 11.00 all’interno della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, a Napoli.

Lutto in Rai, chi era Federica Marchetti

Federica Marchetti ci ha lasciati all’età di 62 anni. Da giovanissima aveva iniziato a lavorare come modella, posò ad esempio anche per Helmut Newton, per poi dedicarsi prima all’organizzazione di eventi poi alla carriera televisiva. Dapprima ha lavorato presso emittenti privati per poi realizzare il sogno di entrare in Rai dove è stata autrice e programmista regista di diversi programmi di successo quali “Furore” e “Un Posto al Sole“. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio da parte dei tanti colleghi di Federica, che è stata una delle protagoniste femminili della vita artistica e culturale della scena napoletana. Come detto i funerali di Federica si terranno domani a Piedigrotta.