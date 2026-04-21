Un’esercitazione militare in Giappone si è trasformata in tragedia nella prefettura di Oita, dove un’esplosione avvenuta a bordo di un carro armato ha causato la morte di tre soldati e il ferimento di un quarto. L’episodio ha immediatamente attivato indagini ufficiali e suscitato reazioni di cordoglio a livello internazionale, tra cui quella della Difesa italiana con Guido Crosetto.

Tragico incidente mortale durante un’esercitazione militare in Giappone

L’episodio si sarebbe verificato durante un’esercitazione a fuoco reale nel poligono di Hijudai, sempre nella prefettura di Oita. A bordo di un carro armato Type 10 si trovavano quattro militari quando, intorno alle 8.40 locali, si sarebbe sviluppata un’esplosione interna. Il mezzo è uno dei più avanzati in dotazione alle Forze di autodifesa terrestri giapponesi e, secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe avvenuta nell’area della torretta o nel sistema di sparo.

Il bilancio definitivo parla di tre vittime e un ferito grave, dopo una fase iniziale di informazioni frammentarie che avevano generato confusione tra due o tre decessi accertati. In parallelo, sarebbe stata aperta un’indagine interna per stabilire le cause dell’esplosione, con l’attenzione rivolta al munizionamento, alle procedure di caricamento o a un possibile guasto tecnico del mezzo.

In via precauzionale, le Forze di autodifesa avrebbero sospeso le esercitazioni di tiro con i carri Type 10 e Type 90, mentre l’area di Hijudai resta sotto osservazione. L’incidente assume un peso significativo anche dal punto di vista operativo, trattandosi di un sito strategico per l’addestramento militare nel sud-ovest del Giappone e di una piattaforma centrale per la modernizzazione delle forze terrestri.

Tragico incidente mortale durante un’esercitazione militare in Giappone: il cordoglio di Crosetto

La Difesa italiana e il ministro Guido Crosetto si sono detti “profondamente addolorati” dopo il grave incidente avvenuto durante un’esercitazione nella prefettura giapponese di Oita, dove tre militari hanno perso la vita e un quarto è rimasto ferito. Il messaggio, diffuso anche tramite un post su X il 21 aprile, sottolinea la vicinanza dell’Italia alle Forze di autodifesa giapponesi e al ministro della Difesa Shinjirō Koizumi. Nel comunicato vengono espresse anche “sentite condoglianze alle famiglie dei militari scomparsi” e, al contempo, vengono rivolti “i migliori auguri di pronta e completa guarigione al militare ferito”.

Sulla stessa linea anche le autorità giapponesi: la prima ministra Sanae Takaichi ha dichiarato “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime”, assicurando inoltre che “il governo si impegnerà a indagare sulle cause dell’incidente e ad attuare rigorosamente le misure di sicurezza necessarie”.