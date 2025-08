Guerra Ucraina, Trump rivela quanti soldati russi sono morti nell’ultimo mese

La guerra in Ucraina continua a scuotere l’attenzione internazionale, con nuovi sviluppi e rivelazioni che tengono alta la tensione globale. Recentemente, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto un annuncio sorprendente, svelando il numero di soldati russi caduti nell’ultimo mese di combattimenti. Questa dichiarazione accende ulteriormente il dibattito sulla portata e le conseguenze di un conflitto che non mostra segnali di una rapida conclusione.

Putin apre al dialogo con l’Ucraina, ma afferma nuovamente le sue condizioni

Secondo quanto riportano le agenzie russe Tass e Interfax, il presidente Vladimir Putin avrebbe confermato la disponibilità della Russia a cercare compromessi per una pace duratura con l’Ucraina. Tuttavia, ha ribadito che le condizioni da lui poste oltre un anno fa restano invariate: il riconoscimento della Crimea e delle quattro regioni parzialmente occupate come territorio russo, e l’esclusione dell’Ucraina da qualsiasi ipotesi di adesione alla NATO.

Putin ha anche minimizzato la mancanza di progressi nei negoziati, attribuendola ad aspettative eccessive, e ha affermato che eventuali trattative dovrebbero svolgersi in modo riservato e non attraverso dichiarazioni pubbliche. Secondo il leader russo, la Russia non starebbe conquistando territori altrui, ma riprendendo ciò che considera propri territori storici, come dimostrerebbe – a suo dire – il controllo ottenuto a Chasiv Yar, nonostante le smentite di Kiev.

Durante l’incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, entrambi i leader hanno sottolineato i successi dell’esercito russo sul campo. Lukashenko ha parlato di avanzate militari come un’inevitabile riconquista, mentre Putin ha puntualizzato che si tratta semplicemente di “riprenderci ciò che è nostro”.

Nel frattempo, da parte ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha riaffermato la disponibilità a negoziare anche a livello di leadership, sottolineando che l’Ucraina è pronta a discutere seriamente, a patto che i segnali da Mosca non si rivelino solo un pretesto per guadagnare tempo o eludere ulteriori sanzioni internazionali.

Guerra Ucraina, Trump rivela quanti soldati russi sono morti nell’ultimo mese

Donald Trump ha nuovamente criticato il conflitto in Ucraina, definendolo una guerra assurda e carica di sofferenze evitabili. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, Trump ha riferito di essere stato recentemente aggiornato su una stima impressionante delle perdite umane: secondo quanto appreso, soltanto nell’ultimo mese circa 20.000 soldati russi avrebbero perso la vita.

Il presidente americano ha inoltre affermato che, dall’inizio del 2025, le forze armate russe avrebbero registrato complessivamente oltre 112.000 caduti. A queste perdite, ha aggiunto, si sommerebbero anche quelle subite dall’Ucraina, che – sempre secondo i dati riportati da Trump – avrebbe perso almeno 8.000 soldati nello stesso periodo, senza contare i militari ancora dispersi. A suo dire, si tratta di un conflitto che non sarebbe mai dovuto iniziare e di cui ritiene responsabile l’attuale presidente Joe Biden.