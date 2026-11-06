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Ancora un allarme bomba sugli aerei, nel mirino volo da Roma atterrato a Lisbona

Ancora un allarme bomba sugli aerei, nel mirino volo da Roma atterrato a Lisbona

(Adnkronos) - Un aereo Ryanair partito da Roma e diretto a Lisbona è stato oggetto di un allarme bomba questa mattina, secondo Cnn Portugal. Il velivolo è atterrato intorno alle 8 all'aeroporto Humberto Delgado della capitale portoghese, dove è scattato l'intervento delle autorità. L'allarme è...

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(Adnkronos) – Un aereo Ryanair partito da Roma e diretto a Lisbona è stato oggetto di un allarme bomba questa mattina, secondo Cnn Portugal. Il velivolo è atterrato intorno alle 8 all’aeroporto Humberto Delgado della capitale portoghese, dove è scattato l’intervento delle autorità. L’allarme è stato ricevuto dalla polizia portoghese (Psp) attraverso una telefonata di un agente delle forze dell’ordine, la cui identità è stata verificata dalla polizia giudiziaria.

Le autorità portoghesi hanno avviato accertamenti per verificare la credibilità della minaccia.  

 

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