Botta e risposta tra il tennista altoatesino e l'attore statunitense: ecco che cosa è successo.

Uno scambio di battute tra Jannik Sinner e Will Smith ha fatto letteralmente impazzire i fan. Ma ecco che cosa si sono detto il tennista altoatesino e l’attore statunitense.

Scambio di battute tra Jannik Sinner e Will Smith: la “richiesta” del tennista altoatesino

Siparietto divertente che fa sognare i fan tra Jannik Sinner e Will Smith, due mostri sacri, uno nel tennis, l’altro a Hollywood.

Nel corso di una intervista al Six Kings Slam è stata posta questa domanda al tennista altoatesino: “Se ci fosse un film di Hollywood su di te, da quale attore vorresti essere interpretato?” Sinner non ci ha pensato un secondo e ha riposto: “Facciamo Will Smith, perché no.” La risposta ha spiazzato tutti, con il tennista che ha aggiunto sorridendo: “Sarebbe diverso ma bello.” Il video dell’intervista è diventato virale sui social ed è arrivata pronta la risposta da parte dell’attore statunitense. Ecco cosa ha detto.

Scambio di battute tra Jannik Sinner e Will Smith: la risposta dell’attore statunitense

Come visto, alla domanda su quale sarebbe l’attore che vorrebbe per interpretarlo al cinema, Jannik Sinner ha riposto Will Smith. Subito è arrivata la risposta dell’attore che, sui social, ha postato un fotomontaggio col suo volto al posto di quello del tennista altoatesino mentre alza il trofeo di Wimbledon, lasciando però i capelli di Jannik e scrivendo “Io ci sto”. Per il momento si tratta di un semplice scambio di battute ma, in futuro, chissà!