Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha sganciato una frecciatina a Sinner. Il conduttore e direttore artistico ha colto la palla al balzo quando ha accolto sul palco dell’Ariston la sciatrice Federica Brignone.

Sanremo 2024: Amadeus sgancia una frecciatina a Sinner

Nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus e il co-conduttore Marco Mengoni hanno accolto sul palco dell’Ariston Federica Brignone. A differenza di Jannik Sinner, la sciatrice ha accettato l’invito del presentatore. Quest’ultimo, forse ancora offeso per il rifiuto del tennista, ne ha approfittato per sganciare una frecciatina.

Federica Brignone e l’assist ad Amadeus per la frecciatina a Sinner

La Brignone ha accettato l’invito al Festival di Sanremo 2024 per promuovere il suo sport in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Prima di salire sul palco, raggiunto dall’Ansa, ha dichiarato: “Devo ammettere che non ho ancora ben realizzato. All’inizio la mia reazione è stata: aiuto, sono impegnata con gli allenamenti e le gare. Poi ho pensato che sarebbe stata l’occasione per vivere un’esperienza unica“. Arrivata al cospetto di Amadeus e Marco Mengoni ha ammesso:

“La musica mi è sempre piaciuta, fin da bambina, quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che anche lo sci sia musica: ogni discesa, ogni curva ha un suo ritmo sempre diverso. Da piccola cantavo, anche oggi canto quando scio in libero. Mi piace molto il rock, i Dire Straits, Tracy Chapman, ma amo anche gli artisti italiani, come Marco Mengoni, Laura Pausini. Ho imparato a suonare la chitarra e fatto corsi di hip hop, ma non ho molto tempo, sono sempre in giro”.

La frecciatina di Amadeus a Sinner

Davanti al discorso di Federica, Amadeus ha replicato:

“Gli impegni non ti mancano, ma hai trovato il tempo per venirci a trovare”.

In molti, hanno letto le parole del conduttore di Sanremo 2024 come una frecciatina a Sinner, mentre altri non hanno avuto la stessa malizia.