Anna Falchi ha parlato del rifiuto di Sinner di partecipare come ospite al prossimo Festival di Sanremo, non risparmiando le critiche

Jannik Sinner ha recentemente dichiarato che non salirà sul palco dell’Ariston, in quanto sarà impegnato con tornei e allenamenti.

Anna Falchi parla di Sinner

“Guardo in avanti, devo pensare ad allenarmi. E durante Sanremo sarò già tornato a lavorare” aveva dichiarato il vincitore degli Australian Open di Melbourne. Non tutti però hanno apprezzato l’abnegazione del tennista. Anna Falchi, ospite al programma di Rai 1 La vita in diretta, ha commentato: “I suoi prossimi impegni sono l’8 maggio, mamma mia quanto si impegna”. L’attrice ha inoltre aggiunto: “Ha rinunciato a essere accolto da una platea italiana perché il resto del mondo non è la stessa cosa. Perché lui è italiano ed è un peccato. Non ha fatto un’operazione simpatia vincente, risulta poco empatico e freddo, proprio anche dal luogo dove arriva“.

I prossimi appuntamenti di Sinner

La show-girl ha individuato negli Internazionali BNL d’Italia, che si terranno al Foro Italico dall’8 al 19 maggio, il primo impegno sportivo di Sinner. Prima di allora, tuttavia, il ragazzo di San Candido ha davanti a sé almeno 6 tornei. Dal 12 al 18 febbraio sarà a Rotterdam per gli ATP 500. Meno di un mese dopo invece sfiderà i top player del tennis ad Indian Wells, in California. Dal 20 al 31 marzo l’attenzione si sposterà sui campi di Miami, dove Sinner dovrà difendere la finale dell’anno scorso contro Medvedev.

Da Roma alle Olimpiadi

Il 22enne guarda anche con grande interesse alle Olimpiadi Estive in programma a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto, dove l’obiettivo sarà conquistare il Grande Slam d’Oro, ossia la vittoria dei quattro tornei Major (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) e la medaglia d’oro ai giochi olimpici. Al momento questo titanico traguardo è stato raggiunto solamente da due uomini, Andre Agassi e Rafael Nadal, e da due donne Steffi Graf e Serena Williams.