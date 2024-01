Il giovanissimo tennista Jannik Sinner ha trionfato agli Australian Open. Una nuova incredibile emozione vissuta dopo la precedente vittoria alla Coppa Davis che ha portato l’Italia del tennis in cima al mondo. In virtù di questo incredibile risultato raggiunto, sono arrivati i messaggi di complimento da parte di due grandi nomi del tennis come Alcaraz e soprattutto il numero 1 della classifica ATP Novak Djokovic.

Australian Open Djokovic e Alcaraz si complimentano: quali sono state le loro reazioni

Il commento di Carlos Alcaraz dopo la vittoria di Jannik è stato alquanto caloroso: inutile dire che si tratta di parole davvero significative che rispecchiano il momento davvero importante che sta vivendo il tennista altoatesino: “Sono così felice per te Jannik! Te lo meriti più di chiunque altro! Goditi il momento amico mio!”.

Il messaggio sui social in italiano di Novak Djokovic

Non meno significativo il messaggio che il numero 1 della classifica ATP, Novak Djokovic ha scritto attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram. A risaltare è stata soprattutto la scelta di usare la lingua italiana: “Bravo Jannik! Meritato, congratulazioni a tua famiglia e al tuo team”.

Nella conferenza stampa che si era tenuta dopo essere stato battuto dallo stesso Sinner, Djokovic aveva ammesso di non aver dato il meglio di sé in campo: “Ho fatto un bel match con Mannarino ma la maggior parte delle mie partite non sono state all’altezza di quanto faccio normalmente in Australia. In un certo senso sono rimasto sorpreso perché non pensavo sarebbe andata così male nei primi due set”.

Medvedev dopo la sconfitta: “È dura perdere in finale. Cercherò di farcela la prossima volta”

Reazioni dopo la vittoria di Jannik Sinner sono arrivate anche dallo sfidante e contendente per il titolo in finale, Medvedev che ha riconosciuto la sua sconfitta, pur promettendosi che alla prossima sfida avrebbe fatto il possibile per non perdere. Queste le parole del tennista riportate da Supertennis:

“Congratulazioni a Jannik. Hai dimostrato ancora una volta di aver alzato il tuo livello, ti meriti questo trofeo. Sei cresciuto, hai lottato, ci siamo sfidati in diverse finali, ne ho perse tre consecutive e cercherò di vincere la prossima, ma complimenti perché te lo sei davvero meritato. Ringrazio il mio team, soprattutto Gilles e Gaetan che sono qui da tanti giorni, ci sono state notti molto lunghe e loro non hanno mai smesso di incoraggiarmi. E poi tutte le altre persone presenti nel mio box: Dascha e Alyssa, non so se hanno spento la tv ma ho avuto la sensazione che voi foste qui con me, purtroppo non ce l’ho fatta, cercherò di fare in modo di farcela la prossima volta. Sono state due settimane straordinarie, è dura perdere in finale ma sempre meglio di perdere prima. Voglio sempre vincere, dovrò lottare ancora di più per riuscirci, ma resto comunque orgoglioso e la prossima volta ce la metterò tutta”.