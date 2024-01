A 48 anni dal Roland Garros di Panatta, l’Italia torna a vantare un campione Slam. Jannik Sinner supera il russo Medvedev 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3. E’ il primo trionfo Slam per il fuoriclasse altoatesino.

Il trionfo di Sinner

Per battere Medvedev, Sinner ha dovuto lottare come un leone, avendo la meglio solo al quinto set. Con na battaglia incredibile, Jannik è passato dallo sprofondo di due set a zero all’estasi del primo trionfo Slam al quinto, dopo una rimonta che solo i fuoriclasse come lui sono in grado di compiere. Daniil Medvedev si è arreso 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3.

Jannik Sinner riporta in Italia un grande Slam

Con il trionfo di Sinner, cade un altro tabù che durava da 48 anni. Dopo la vittoria della Coppa Davis, ecco che Sinner ci regala un titolo che mancava al nostro Paese addirittura dal 1976, quando Adriano Panatta sollevò il trofeo del Roland Garros. Jannik, imballato da tensione e stanchezza ha giocato due partite in una. Come due sono stati i Sinner scesi in campo in questa finale contro Daniil Medvedev. Il primo lento e impacciato, il secondo sembrava una versione del miglior Djokovic, con un mix di forza mentale e grande tennis.

Sinner esulta dopo il trionfo

Le prime parole di Sinner dopo il trionfo sono complimenti e applausi a scena aperta per Medvedev: “Ti auguro di vincere prima o poi questo Slam, sei stato un grande avversario. Io voglio ringraziare tutti, ora cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno. Sono molto felice”.