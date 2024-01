Jannik Sinner sconfigge in poco più di due ore e mezza il russo Khachanov, passando ai quarti degli Australian Open

Jannik Sinner vince per tre set a zero il match contro Khachanov, passando così ai quarti di finale degli Australian Open, dove incontrerà uno tra De Minaur e Rublev. Nuovo record per Jannik: è il primo italiano a raggiungere i quarti degli AO due volte.

Australian Open, Jannik Sinner passa ai quarti

Missione compiuta per Jannik Sinner: il tennista altoaltesino batte per tre set a 0 (6-4, 7-5, 6-3) il russo Khachanov, e strappa così il pass per i quarti degli Australian Open.

“Sono felice, il pubblico mi ha aiutato nei momenti difficili, mi ha aiutato a restare nel match. E’ stato difficile, abbiamo un gioco simile”, ha detto a fine match l’azzurro. Ora lo attende il vincente della sfida tra De Minaur e Rublev.

La partita

Nel primo set Jannik ha subito avuto il pallino del gioco in mano, e grazie al break in apertura, la sfida è subito andata in discesa.

Nel secondo set il russo ha cercato di rovesciare l’inerzia, provando a rientrare in partita, ma Jannik ha tenuto botta.

Da quel momento e fino al terzo set, l’altoaltesino ha sempre tenuto bene il servizio e portato a casa il match in poco più di due ore e mezza.

Ora Jannik attende il vincitore della sfida tra De Minaur e Rublev, ma nel frattempo raggiunge un nuovo record: è il primo italiano della storia a strappare i quarti degli Australian Open per due volte consecutive.

