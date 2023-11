Tennis, Jannik Sinner sconfigge Rune: "Il pubblico mi ha aiutato tanto"

Per Jannik Sinner questo è un periodo davvero favorevole. Il tennista italiano ha sconfitto il danese Holger Rune con il risultato di 6-2, 5-7, 6-4. La partita di Sinner sul piano tattico non è stata perfetta, ma vincere è stato importante per passare il turno. Qualificato anche Djokovic in virtù della vittoria del tennista azzurro.

Jannik Sinner sconfigge Rune agli ATP Finals

Il primo tempo è stato condotto positivamente e senza troppi intoppi da Sinner, tanto da essere riuscito a chiuderlo con il punteggio di 6-2. Non l’ha spuntata nel secondo set che è stato invece aggiudicato da Rune per 7-5. Nel terzo e ultimo set si sono accesi i ritmi del gioco, ma alla fine ad imporsi è Sinner che ha conquistato il set per 5-4. Il cerchio si sta ora restingendo: chi sfiderà Sinner in semifinale?

“Non avevo mai vinto con Rune”

Nel frattempo Sinner ha commentato così la vittoria ottenuta: “È stato difficile, non avevo mai vinto con lui. Non è stato facile, il pubblico oggi mi ha aiutato tanto. Vuole dire tanto aver vinto, oggi ero più nervoso e agitato ma ho vinto i punti importanti. Ho avuto tante occasioni nel 3° set, ma non sono riuscito a fare il break. È stata comunque una buona partita, Sono state due partite, nel primo ha sbagliato tanto ma nel secondo è andato meglio. Siamo andati alla pari, nel terzo sono ripartito da zero come contro Djokovic. Sono contento di come ho vinto la partita”, sono state le parole riportate da Sky Sport.