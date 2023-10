L’italiano ha sconfitto il numero uno del mondo per 7-6 6-1, raggiungendo la finale del China Open. “Oggi era il mio giorno” ha dichiarato Sinner.

Tennis: Sinner batte Alcaraz

Jannik Sinner, testa di serie n. 6, ha conquistato la finale del China Open vincendo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero due al mondo, per 7-6 6-1 all’Olympic Green Tennis Center di Pechino. Si è trattato di una prestazione imperiosa da parte dell’italiano, che è stato costantemente aggressivo per tutto l’incontro. Mentre il set d’apertura è stato molto combattuto, dopo aver ottenuto un break iniziale nel secondo set ed essere sopravvissuto a 12 minuti di gioco sul proprio servizio, Sinner si è imposto per 6-1. “Oggi è stata la mia giornata, ma vedremo nel prossimo incontro cosa succederà“, ha dichiarato il tennista dopo la vittoria. In finale si sfiderà con il russo Daniil Medvedev, terza testa di serie.

Riscritta la storia del tennis italiano

Grazie a questa vittoria, Sinner si è avvicinato alle qualificazioni per le ATP Finals di Torino del mese prossimo. Attualmente il tennista è quarto in classifica, un record per la sua carriera. È anche la prima volta che un italiano entra nei primi cinque nell’Era Open. Al termine dell’incontro, il 22enne di San Candido ha commentato così la sua vittoria su Alcaraz: “Molto dura. Direi che ogni partita contro di lui è molto dura. Abbiamo sempre mostrato grande rispetto, abbiamo sempre giocato alla grande, cercando di rimanere nei nostri limiti. Ho giocato meglio nei momenti importanti, cercando di rimanere concentrato. Sono molto contento della prestazione”. “L’esecuzione è andata molto, molto bene. La maggior parte ha cercato di rimanere aggressivo, quando ha molto tempo a disposizione gioca davvero bene. Ero abbastanza preparato. La prossima volta che giocheremo, entrambi cambieremo un po’. Entrambi ci conosciamo un po’ meglio. Sarà più facile per lui e per me, ma anche più difficile” ha concluso, senza nascondere la gioia per l’esito dell’incontro.