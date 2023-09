Novak Djokovic si impone in America e vince per la quarta volta gli Us Open: il campione serbo ha battuto Medvedev in finale

Il campione senza tempo Novak Djokovic non ha ancora smesso di vincere di stupire. All’età di 36 anni, Nole diventa il più vecchio vincitore degli Us Open: battuto ancora una volta Daniil Medvedev in finale.

Tennis, Djokovic vince la finale degli Us Open: battuto Medvedev per il 24esimo Slam

Il numero 1 del mondo affrontava il numero 3 in una finale Slam che non prevedeva Alcaraz in campo, ma che comunque prometteva spettacolo. I due tennisti si sono dati battaglia e non hanno deluso le aspettative. Soprattutto il serbo che, come quasi sempre gli accade in queste occasioni, non stecca. Il punteggio è netto (6-3 7-6 6-3), ma la partita è stata molto più in bilico di quanto possa sembrare. Il russo, dopo un 2023 difficile, sembra essere tornato ai suoi migliori livelli e a New York ha sempre giocato ottimi tornei. Djokovic, dalla sua, viene da un anno straordinario. Vittoria in Australia e a Parigi, la sconfitta in finale a Wimbledon e ora una nuova imposizione agli Us Open.

Il record Slam di Djokovic: dove può arrivare?

Il serbo ha così ottenuto il suo Slam numero 24, mai nessuno fra gli uomini era arrivato ad una tale cifra. I record precedenti di Federer e Nadal sono stati ormai superati e forse solo lo spagnolo può pensare di rimpinguare il suo bottino. Djokovic dalla sua non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi e l’anno prossimo si ricandiderà come possibile vincitore in ognuna delle 4 prove più importanti dell’anno tennistico a cominciare soprattutto dalla sua amata Australia.