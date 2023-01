Ancora problemi e controversie per il tennista Novak Djokovic.

Questa volta, però, non riguardano lui personalmente (che era finito nell’occhio del ciclone in quanto anti-vax in pieno periodo Covid-19) ma il padre. Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Djokovic, cosa ha fatto il padre?

Srdjan Djokovic è nei guai. Stanno circolando sui social network dei video che vedono il padre del super campione accanto a tifosi che sventolavano delle bandiere russe e con la faccia di Vladimir Putin. Per non dare adito a nessun tipo di dubbio o ambiguità, questi tifosi nel video intonavano slogan pro-Putin.

Ancora peggio, accanto a Srdjan si vede chiaramente un tifoso con il simbolo Z sulla maglietta. Tutto questo proprio accanto alla Rod Laver Arena di Melbourne, dove suo figlio sta giocando (vincendo partita dopo partita) gli Australian Open 2023. Non è la prima volta che tra i tifosi serbi del tennista vengono osservati comportamenti di questo tipo.

Djokovic, e adesso?

Un comportamento del genere ha costretto la federazione australiana a prendere provvedimenti tempestivi.

L’ambasciatore ucraino in Australia, appoggiato da diversi tennisti in gara, ha invocato sanzioni. In un comunicato ufficiale della federazione è stato condannato senza appello il comportamento visto nei video, aggiungendo un ulteriore informazione alla vicenda. Pare infatti che quattro tra gli uomini visti nei video (padre del tennista escluso) abbiano minacciato delle guardie di sicurezza. Srdjan non può assistere alla semifinale, che Novak gioca contro lo statunitense Paul.