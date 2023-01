Tennis: padre Djokovic filmato alla manifestazione filo-russa in Australia

Melbourne, 26 gen.

(Adnkronos) – È emerso un filmato che mostra il padre di Novak Djokovic ad una manifestazione filo-russa agli Australian Open di mercoledì. Un gruppo si è riunito sui gradini fuori dalla Rod Laver Arena dopo la vittoria nei quarti di finale di Djokovic sul russo Andrey Rublev con in mano bandiere russe, una delle quali con il volto di Vladimir Putin, e cantando "Serbia, Russia". E un post su un canale YouTube filo-russo mostra Srdjan Djokovic in piedi con un uomo che tiene in mano la bandiera di Putin e indossa una maglietta con il simbolo della Z favorevole alla guerra.

Djokovic Senior fa quindi un commento all'uomo, che nel video viene tradotto come "lunga vita ai russi". Mercoledì Tennis Australia ha dichiarato che quattro persone sono state interrogate dalla polizia che hanno esposto "bandiere e simboli inappropriati" e fatto minacce alle guardie di sicurezza. Una nuova dichiarazione di giovedì ha affermato che uno del quartetto "sta ora assistendo la polizia con questioni non correlate" e ha aggiunto che ai giocatori e alle loro squadre è stata ricordata la politica del torneo.

Le bandiere russe e bielorusse sono state bandite per il resto dell'evento la scorsa settimana dopo che una bandiera è stata esposta in una partita tra giocatori russi e ucraini. La dichiarazione recitava: "I giocatori e le loro squadre sono stati informati ed è stato ricordato loro della politica dell'evento in merito a bandiere e simboli e per evitare qualsiasi situazione che possa potenzialmente disturbare. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con la sicurezza dell'evento e le forze dell'ordine".