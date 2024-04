Azione cattolica: Mattarella, 'esempio di condivisione e servizio per comunità'

Azione cattolica: Mattarella, 'esempio di condivisione e servizio per co...

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "In un momento così delicato, in cui il mondo affronta molteplici sfide, rivolgo il mio caloroso saluto a tutti i partecipanti alla XVIII Assemblea nazionale di Azione cattolica, impegnati con passione nel promuovere i valori di solidarietà, giustizia e amore cristiano. Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente nazionale dell’Azione cattolica italiana, Giuseppe Notarstefano.

"L’Azione cattolica -ricorda il Capo dello Stato- svolge un ruolo importante nel tessuto sociale, ispirando e guidando le comunità verso un cammino di costruttiva condivisione e servizio".