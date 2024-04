Editoria: Mattarella, 'pluralismo irrinunciabile, trasformazioni veloci rischio per democrazia'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Anche l’informazione è attraversata da cambiamenti epocali. La velocità delle trasformazioni rischia di incidere su pilastri della nostra stessa democrazia. Il pluralismo resta una condizione di libertà irrinunciabile ed essere riusciti ad arricchire il campo delle fonti, l’analisi dei fatti, il confronto tra i punti di vista è un valore che si riverbera sull’intera società". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla direzione e alla redazione di Mf-Milano finanza, in occasione dei festeggiamenti organizzati per i 35 anni.

"Peraltro -nota ancora il Capo dello Stato- dobbiamo insieme affrontare la duplice sfida che viene dal risparmio degli italiani. Da un lato assicurarne con efficacia la tutela di fronte ai rischi dei mercati, dall’altro favorire investimenti che possano aiutare una crescita sana, equa, sostenibile dell’economia italiana ed europea. Anche per questo un’informazione corretta, plurale, qualificata sui temi finanziari può aiutare i cittadini a compiere le scelte migliori".