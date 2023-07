Wimbledon, storica vittoria di Alcaraz: battuto Djokovic in finale

Dopo un inizio che più stentato non si poteva e un 6-1 inflittogli dal fenomeno serbo, la strada verso la vittoria di Wimbledon per Carlos Alcaraz sembrava veramente in salita. Il classe 2003 spagnolo, però, non si fa abbattere e ribalta il match per poi chiudere al quinto set: è il suo primo storico trionfo a Londra.

Wimbledon, il primo trionfo di Alcaraz: il racconto del match

La finale di Wimbledon non delude le aspettative e si conclude dopo cinque set e quasi cinque ore di un match entusiasmante. Scambi intensi, una velocità di palla rara e tocchi sotto rete di talento, a Djokovic ed Alcaraz ieri non è mancato proprio nulla. A scattare meglio dai blocchi è ancora una volta il serbo che in un attimo è già avanti 5 a 0 nel primo set, mentre l’avversario era impegnato a reprimere le tensioni inevitabili che trascina con sé la prima finale londinese della carriera. Carlos tiene il suo ultimo turno di servizio del set, ma non basta e Nole chiude 6-1. Nel secondo parziale, Alcaraz sa di non potersi permettere di proseguire sullo stesso ritmo e, come solo i campioni sanno fare, cancella le emozioni negative e dà la svolta alla partita. Break spagnolo in apertura, poi subito perso, e i due tennisti si trovano al tie-break: la zona Djokovic (vinti 15 di fila negli Slam prima di ieri). Ma qui Alcaraz alza ancora il livello e pareggia il conto dei set. A questo punto, forse inaspettatamente, è Djokovic a mostrare qualche debolezza anche psicologica oltre che tecnica. Carlos è sempre più solido e vince anche il terzo set restituendo il 6-1 iniziale. Il serbo mette in campo tutta la sua esperienza, “sparisce” negli spogliatoi per 6 o 7 minuti e quando torna sembra più solido. Alcaraz tiene botta all’inizio del quarto set, ma poi crolla con due break subiti e il match arriva al tanto atteso quinto set. A questo punto la tensione è massima ed ogni scambio viene giocato come se fosse quello decisivo. Nonostante qeusto, però, il livello tecnico della partita si alza ancora e i duellanti si sfidano sui loro colpi migliori. Alla fine è lo spagnolo a mettere a segno il break decisivo e quando deve servire per il match non trema. Carlos Alcaraz è campione di Wimbledon per la prima volta nella sua carriera.

Spezzato il dominio del Fab-Four: l’ascesa di un fenomeno

La vittoria di Carlos Alcaraz a Wimbledon è storica per tanti motivi, ma forse per uno in particolare. Erano, infatti, 20 anni esatti che il torneo più importante del mondo era vinto da uno dei Fab-Four. Dal primo trionfo di Federer nel 2003, alle vittorie di Nadal e Murray, fino al dominio recente di Djokovic: mai nessuno era stato in grado di spezzare questa egemonia. Ci è riuscito un ragazzino che nel Luglio 2003 aveva appena due mesi di vita, ma Alcaraz sa di non essere uno come gli altri. “Non pensavo che mi sarei trovato così presto in questa situazione” – dice sorridente nell’intervista post-match, ma è tutto vero. Oggi è lui l’uomo da battere, il più giovane numero 1 della storia e già trionfatore di due prove dello Slam. Non ci sono dubbi che nei prossimi anni sarà Carlos Alcaraz il primo nome a cui penseremo quando parleremo di tennis.