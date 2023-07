Ha perso la possibilità di qualificarsi per la finale del torneo di Wimbledon: Jannik Sinner è stato battuto dal campione Novak Djokovic durante la semifinale dell’evento sportivo.

Sinner battuto da Djokovic, risultati della semifinale a Wimbledon

Non è riuscito a battere Novak Djokovic. Il tennista italiano Jannik Sinner ha perso la semifinale del torneo di Wimbledon in tre set (6-3, 6-4, 7-6). L’evento sportivo si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 14 luglio nel campo centrale dell’All England Club.

Sinner, alla prima semifinale in un torneo dello Slam, era nettamente sfavorito. Il tennista italiano non è mai entrato davvero in partita né è riuscito a dare filo da torcere a Djokovic che si è, di conseguenza, classificato per la sua nona finale a Wimbledon. È la quinta volta di fila che il serbo conquista un simile traguardo.

Chi sarà lo sfidante del tennista serbo?

La finale del torneo di Wimbledon verrà giocata nella giornata di domenica 16 luglio. In questa circostanza, Djokovic dovrà sfidare il tennista che vincerà la seconda semifinale dell’evento.

La semifinale è in programma nel tardo pomeriggio di venerdì 14 e vede confrontarsi per la qualificazione il tennista spagnolo Carlos Alcaraz e il tennista russo Daniil Medvedev.