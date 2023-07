Edwin Van der Sar non è più in pericolo di vita. Migliorano le condizioni di salute dell’ex portiere della Juventus, ora dirigente Ajax, che dovrà comunque restare in terapia intensiva e sotto osservazione dei medici.

Van der Sar in terapia intensiva: l’aggiornamento sulle sue condizioni

Van der Sar, 52 anni, è stato ricoverato il 7 luglio scorso dopo un’emorragia cerebrale. Il calciatore portiere dei record (665 minuti di imbattibilità internazionale con la nazionale olandese e 1311 minuti nella Premier League col Manchester United) non è in pericolo di vita, anche se dovrà restare in terapia intensiva.

The Ice Rabbit (il coniglio di ghiaccio) come fu ribattezzato negli anni d’oro del calcio, era in vacanza con sua moglie in un’isola croata. “Emorragia cerebrale grave”, fece sapere il suo agente, dopo un malore che il 7 luglio lo costrinse a un ricovero urgente.

I tifosi: “Hai battuto tanti record, batterai anche questo”

Oggi sono proprio le parole di sua moglie Annemarie Van Kesteren a rassicurare tutti: “Ogni volta che lo visitiamo è comunicativo. Dobbiamo aspettare con pazienza per vedere come si svilupperà la sua situazione”.

“Le sue condizioni sono stabili”, ha fatto sapere Annemarie attraverso i canali ufficiali dell’Ajax, comprensibilmente provata, anche lei, infatti, il 23 dicembre 2009 stata vittima di un’emorragia cerebrale.

I fan hanno riempito bacheche e gruppi calcistici di messaggi di solidarietà per il loro “het ijskonijn“ (coniglio di ghiaccio in lingua olandese). “Hai battuto tanti record, batterai anche questo”, scrive un tifoso.