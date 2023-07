È stato ricoverato in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale l’ex portiere della Juventus, Edwin van der Sar, 52 anni. Secondo quanto riferito dall’Ajax tramite una nota ufficiale, le sue condizioni “sono stabili ma ancora preoccupanti”.

“Per il momento Edwin van der Sar rimarrà in terapia intensiva”. È quanto riporta il comunicato conil quale l’Ajax ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni dell’ex portiere della Juventus. Van der Sar è stato ricoverato a causa di un’emorragia cerebrale: a quasi due giorni dal trasferimento in ospedale, le condizioni del 52enne continuano a essere critiche e a tenere con il fiato sospeso tutto il mondo dello sport.

“Le sue condizioni sono stabili, ma ancora preoccupanti. L’Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin”, ha aggiunto il club olandese.

La diffusione della notizia, diffusa dall’Ajax, ha sconvolto il mondo del calcio. Nella giornata di sabato 8 luglio, il club olandese era impegnato in un’amichevole contro il Den Bosch e per l’occasione ha deciso di indossare delle maglie speciali per far sentire la propria vicinanza all’ex dirigente e a tutta la sua famiglia. Il gesto è stato acclamato dai tifosi e apprezzato dai familiari di van der Sar.

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin’s wife.

The Van der Sar family, along with Ajax, is grateful and deeply touched by the many… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2023