Mercato Inter, Lukaku è sparito: non risponde ai dirigenti e parla con la Juve

Il terzo matrimonio tra Romelu Lukaku e l’Inter sembrava una cosa ormai fatta, ma qualcosa è andato storto. L’attaccante belga ha sempre fatto filtrare di essere in attesa di una mossa dell’Inter, ma negli ultimi giorni avrebbe smesso di rispondere alle chiamate dei dirigenti. Cosa c’è dietro? Secondo gli esperti di mercato, la motivazione sarebbe un incredibile inserimento della Juve nella trattativa.

Mercato Inter, Lukaku non risponde ai dirigenti: dietro c’è la Juve

Con la società meneghina che ha quasi definito la cessione di Andrè Onana al Manchester United, l’arrivo dell’attaccante belga a titolo definitivo dopo l’anno di prestito dal Chelsea, sembrava ormai cosa fatta. Ma il calciomercato, si sa, è imprevedibile. Il numero 9, infatti, ha smesso improvvisamente di rispondere alle chiamate dei dirigenti nerazzurri, facendo perdere le sue tracce. Dietro a tutto questoci sarebbe un’incredibile inserimento della Juve, che avrebbe già trovato l’accordo economico col giocatore e sarebbe pronta ad offrire una cifra vicina ai 40 milioni di euro al Chelsea.

La reazione della dirigenza Inter e il ruolo di Vlahovic

La dirigenza interista non ha preso bene il tentennamento di Lukaku e potrebbe decidere di ingaggiare un altro attaccante al suo posto. La Juve, da parte sua, non può finalizzare l’acquisto finché nella sua rosa figurerà ancora Dusan Vlahovic. La punta classe 2000 piace a mezza Europa e probabilmente lui stesso si è deciso a lasciare Torino, ma fino a questo momento nessun club si è fatto avanti con una proposta concreta. Per nuovi sviluppi si dovranno attendere almeno un paio di giorni.