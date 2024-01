Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, è stato ricevuto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, all’indomani del suo ritorno in Italia da Melbourne.

Un’accoglienza trionfale

L’arrivo di Sinner a Roma è stato accolto con grande entusiasmo, e il campione è stato festeggiato non solo dagli appassionati di tennis, ma anche dalle istituzioni italiane.

Incontro con la premier meloni

Il giovane tennista ha avuto un incontro privato con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, durante il quale è stato celebrato il suo straordinario successo agli Australian Open. Al termine della loro conversazione, Giorgia Meloni ha espresso la sua ammirazione per Sinner e il suo incredibile traguardo.

Un esempio positivo

Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di Sinner come esempio positivo per gli amanti dello sport, i giovani e per tutta l’Italia, elogiandone la determinazione e il talento. Il programma di Sinner per i prossimi giorni include una conferenza stampa, uno shooting fotografico al Colosseo e un incontro con la squadra vincitrice della Coppa Davis al Quirinale.

Tra le proposte, anche il festival di Sanremo

Inoltre, il campione dovrà decidere se partecipare al Festival di Sanremo, dove è stato corteggiato per la sua presenza da tempo. L’incontro tra Sinner e Meloni rappresenta un momento di grande orgoglio per lo sport italiano e offre prospettive positive per il futuro del giovane tennista.