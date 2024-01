Sinner incontra Meloni: il ritorno in Italia ha come prima tappa Palazzo Chigi

Dopo la vittoria all'Australian Open Sinner torna finalmente in Italia, ma la sua agenda è già piena di impegni

Dopo la vittoria agli Australian Open finalmente Jannik Sinner tornerà oggi in Italia ma, nonostante ciò, la sua agenda è già piena di impegni. Il primo sulla lista è l’incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni che si terrà oggi pomeriggio, precisamente alle 15:45. Si tratta di una visita privata che avverrà insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi.

Sinner torna in Italia: primo incontro con Meloni

Un meritato riposo è in arrivo per Jannik Sinner, dopo aver ottenuto la vittoria agli Australian Open l’atleta tornerà oggi in Italia. Prima di rilassarsi però ha già confermato la sua presenza a diversi incontri ed il primo avrà luogo proprio oggi pomeriggio, precisamente alle 15:45. La prima fermata è a Palazzo Chigi dove incontrerà privatamente la premier Giorgia Meloni.

Non sarà però da solo perché Sinner sarà accompagnato dal presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi. L’atleta ha già rivelato che non sarà presente ad un altro torneo, l’ATP di Marsiglia, che avrà luogo il 5 febbraio.

Gli altri incontri di Sinner

Come detto quello con la premier Giorgia Meloni è solo il primo di una serie di incontri già confermati dall’atleta. Dopo la tappa a Palazzo Chigi, domani Sinner terrà una conferenza stampa con i giornalisti dove, probabilmente, parlerà della sua vittoria e anche del futuro della sua carriera.

C’è poi in programma un altro incontro istituzionale. Giovedì l’atleta, insieme agli altri tennisti azzurri che hanno conquistato la Coppa Davis a Malaga, si incontrerà con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.