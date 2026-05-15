Maiorino: intollerabile Italia così bassa in classifica diritti Lgbtq

Roma, 15 mag. (askanews) – “Questi temi sono presenti già in tutti i programmi dei partiti del campo progressista. Spero abbiano uno spazio avanzato e piuttosto ampio, perché è intollerabile che l’Italia sia ancora così in basso nelle classifiche che rilevano i diritti delle persone Lgbtq in particolare. È ora di dare uno slancio a questo Paese e farlo entrare con onore nel consesso dei paesi occidentali: lo ha affermato la senatrice Alessandra Maiorino (M5S), a margine del convegno “Verso il 17 maggio: dati, urgenze e prospettive politiche sui temi Lgbtqia+”, sulla Giornata internazionale contro l’Omolesbobitransfobia, al Centro Congressi Frentani.I tribunali hanno supplito a quello che la politica non ha fatto, dicono le associazioni.”La politica ha perso la capacità di spingere e adeguarsi alle novità della società, sembra arrancare sempre un po’, è un trend che andrebbe invertito, nel campo dei diritti succede con particolare frequenza, il nostro impegno su questo deve essere molto forte”, ha aggiunto.