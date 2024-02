La noia è adesso la canzone di un’artista solista con più stream di sempre nella classifica giornaliera di Spotify con 1 milione 671.693 come numero di ascolti

Angelina Mango, vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “La noia”, realizza un altro importantissimo risultato, battendo un nuovo record.

La classifica di Spotify

IT Parade scrive sul social network X: “La noia è adesso la canzone di un’artista solista con più stream di sempre nella classifica giornaliera di Spotify con 1 milione 671.693 come numero di ascolti”.

Un nuovo incredibile record per la giovane cantante 22enne che vede aumentare di ora in ora il numero dei suoi fan. Anche su Instagram i follower sono in costante crescita, raggiungendo ora gli oltre 1,2 milioni.

Il successo di Angelina Mango

A commuovere il pubblico a Sanremo è stata soprattutto la serata cover in cui la giovane cantante ha interpretato la canzone del compianto padre Pino, “La rondine”.

Poi la vittoria, battendo alcuni tra i favoriti delle competizione come Annalisa, Ghali e Geolier.

Angelina Mango, che aveva conquistato la fama grazie al programma Amici, ora parteciperà agli Eurovision, sempre portando la sua canzone “La noia”.