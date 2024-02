Continua il chiacchiericcio sulla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Nelle ultime ore, l’imprenditrice ha condiviso sui social una lettera di San Valentino del piccolo Leone: secondo i fan conferma la maretta in corso con il rapper.

Ferragni: la lettera di San Valentino di Leone conferma la crisi con Fedez

San Valentino si avvicina e Chiara Ferragni e Fedez sembrano distanti come mai accaduto prima. L’imprenditrice e il rapper continuano a non aprire bocca sulla presunta crisi, ma le condivisioni social parlano al posto loro. Nelle ultime ore, la Ferry ha postato su Instagram una lettera di San Valentino del piccolo Leone, che sembra confermare il periodaccio che sta vivendo con il marito.

Cosa ha scritto Leone nella lettera di San Valentino?

Nella lettera di Leone si legge: “A mamma e papà, buon San Valentino da Leo“. Un messaggi breve che, secondo i fan, conferma la crisi in corso tra Chiara e Fedez. I due hanno iniziato ad avere qualche difficoltà dopo il caos del pandoro Balocco, ma l’apice lo avrebbero raggiunto dopo Capodanno, quando Federico ha usato i social per scagliarsi contro i giornalisti appostati sotto casa sua.

Chiara Ferragni e Fedez: la crisi è una strategia?

Al momento, Chiara Ferragni e Fedez non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla crisi che starebbero vivendo. E’ proprio per questo motivo che qualcuno pensa che sia stato tutto architettato per fini strategici. A che pro? Non è dato saperlo.