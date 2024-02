Nelle ultime ore, i fan di Chiara Ferragni e Fedez sono andati in allarme a causa di un disegno della piccola Vittoria. Possibile che la bambina, involontariamente, abbia confermato la crisi tra la mamma e il papà?

Ferragni e Fedez: la crisi confermata da un disegno di Vittoria

Dopo il pandoro gate, Chiara Ferragni e Fedez sono apparsi sempre più distanti. Il punto di rottura sembra essere stata la difesa social del rapper nei confronti della moglie e il conseguente attacco a Myrta Merlino. Da quel momento, i Ferragnez non si sono più mostrati insieme. Si parla di crisi e, nelle ultime ore, a confermarlo è stato un disegno della piccola Vittoria.

Il disegno di Vittoria allarma i fan di Ferragni e Fedez

A mostrare il disegno di Vittoria è stata mamma Chiara. Mentre la piccola era intenta a colorarlo, la Ferragni le ha chiesto per chi fosse. In molti si aspettavano che la bambina rispondesse “per mamma è papà”. Invece, la secondogenita dei Ferragnez ha esclamato: “Solo per me e te“.

Crisi Ferragni-Fedez: anche le domande di Leone preoccupano i fan

Oltre al disegno di Vittoria, la crisi tra Ferragni e Fedez sembra essere confermata anche da una domanda di Leone. Prima che il papà partisse per Miami, il bambino è stato immortalato sui social mentre gli chiedeva: “Ma poi torni?“. Il rapper, commosso, ha replicato: “Certo che torno“. Al momento, i Ferragnez non si sono espressi in merito al loro presunto allontanamento.