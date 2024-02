Chiara Ferragni e Fedez starebbero vivendo un’altra crisi profonda. Nelle ultime ore, a confermare il chiacchiericcio incessante sono stati loro stessi, con una serie di foto che lasciano poco spazio ai dubbi.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi: spunta una foto che preoccupa i fan

Cosa sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez? Dopo l’esplosione del pandoro gate, l’imprenditrice e il rapper sono apparsi ogni giorno più lontani. Il fantasma della crisi, quindi, è tornato ad aleggiare su di loro e le foto degli ultimi giorni non fanno altro che confermare il periodo difficile che stanno affrontando.

Le foto di Chiara Ferragni e Fedez accendono i riflettori sulla crisi

L’ultimo weekend, Chiara e Fedez sono stati ancora una volta separati. Non è stato questo dettaglio, però, a confermare la crisi in corso, ma le foto condivise sui social. Mentre la Ferragni si è concessa qualche giorno al mare con i figli, la madre e le sorelle, il rapper è rimasto a Milano e ha festeggiato il compleanno del padre Franco. Alla festa erano presenti tutti i familiari, tranne Chiara, Leone e Vittoria.

Chiara, Leone e Vittori assenti al compleanno di Franco Lucia

Come mai Chiara ha deciso di concedersi un weekend a Portofino con i figli proprio nel giorno del compleanno di Franco Lucia? Una strana coincidenza, che ai più suona come una conferma della crisi di coppia. La Ferragni si è limitata a condividere uno scatto su Instagram per fare gli auguri al nonno dei suoi figli. Piuttosto che un semplice scatto, avrebbe fatto bene a lasciare i bambini a Milano: spesso le mamme dimenticano che si è genitori in due e non hanno la supremazia sui bambini.