Chiara Ferragni e Fedez nella nuova casa: la cucina da sogno e le foto

Chiara Ferragni e Fedez hanno fatto visita insieme ai figli a quella che presto sarà la loro nuova casa e hanno fatto il pieno di like sui social.

Chiara Ferragni e Fedez: la nuova casa

Chiara Ferragni e Fedez sembrano aver ritrovato la serenità ora che il rapper è stato finalmente dimesso dall’ospedale (dopo che, la settimana scorsa, ha avuto alcune emorragie interne). Lui e l’imprenditrice digitale si sono mostrati via social durante la loro ultima visita alla nuova casa che, a quanto pare, è quasi pronta.

I due si sono affidati ad alcuni esperti del settore per realizzare l’arredamento del nuovo appartamento, che presenta finiture di pregio ed è accessoriato con tutti i comfort. Attraverso i social Chiara Ferragni ha mostrato ai fan la cucina realizzata interamente in marmo (con isola al centro della stanza) e la sua vasca da bagno di design.

Sui social ovviamente non sono mancate anche le critiche da parte degli haters, che l’hanno accusata di fare sfoggio di lusso. L’influencer ha preferito non replicare alle critiche a lei rivolte e in tanti, sui social, si chiedono quando lei e Fedez si trasferiranno finalmente nella loro nuova casa. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.