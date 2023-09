Chiara Ferragni mostra ai fan la sua nuova casa: "È pronta!"

Attraverso i suoi canali social Chiara Ferragni ha mostrato ai fan la sua nuova casa e ha fatto il pieno di like.

Chiara Ferragni: la nuova casa

Chiara Ferragni ha annunciato via social che la sua nuova casa “è pronta” e ha mostrato entusiasta gli interni del nuovo appartamento a CityLife in cui presto lei, suo marito Fedez e i figli andranno a vivere. La casa è stata accessoriata con ogni comfort disponibile e l’imprenditrice si è affidata ad alcuni architetti specializzati per realizzare un’abitazione che riflettesse appieno la sua personalità. Lei stessa ha mostrato le finiture di pregio, i pavimenti particolari e gli accostamenti fatti per l’abitazione, in cui lei e la sua famiglia dovrebbero trasferirsi già dalle prossime settimane.

In tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più sulla nuova casa dei Ferragnez che, nel frattempo, sono stati protagonisti di rumor e polemiche relativi alla puntata speciale della serie The Ferragnez dedicate al dietro le quinte di Sanremo. I due hanno confessato di aver vissuto un momento di crisi all’indomani della kermesse e Fedez ha precisato via social che starebbe cercando di riparare ad alcuni atteggiamenti sbagliati da lui avuti nei confronti di sua moglie. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?