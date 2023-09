Chiara Ferragni: "A Sanremo mi sono sentita tradita da Fedez"

L’uscita di The Ferragnez – Speciale Sanremo ha fatto luce sulle cause della presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez l’indomani da Sanremo.

Chiara Ferragni e Fedez: i retroscena sulla crisi

Dopo mesi d’attesa è finalmente uscita la puntata speciale di The Ferragnez dedicata a Sanremo ed è finalmente emerso cosa sia successo nel backstage dello show tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez. La co-conduttrice dell’ultima edizione della kermesse ha affermato di essersi sentita tradita dal marito che, tra affermazioni contro il mondo politico e il bacio a Rosa Chemical, sembra aver fatto di tutto per rubarle la scena. Fedez a quanto pare si sarebbe reso conto dell’errore commesso e infatti in queste ore, attraverso i social, ha scritto: “Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione, sto cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.

Nel documentario si sente dire alla celebre imprenditrice digitale: “In quella settimana ero agitata soprattutto per quello che poteva fare lui, temevo facesse qualcosa che avrebbe destabilizzato anche me. Gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me, senza fare niente che potesse agitarmi. Lui mi ha detto di sì e poi naturalmente non è stato così. Come compagno di vita e come partner volevo il suo supporto… mi dispiace invece che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi mi abbia messo ancora più paura”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due troveranno il modo di chiarire finalmente ai fan come vadano oggi le cose tra loro.